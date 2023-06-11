محطة تحيا مصر متعددة الأغراض.. السفن العملاقة ترسو بالإسكندرية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تعتبر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض المقامة فى الإسكندرية، واحدة من أكبر المشروعات التى عملت الدولة على تنفيذها خلال السنوات الماضية، وقد بدأ التشغيل التجريبى لها فى فبراير 2023.





وتتميز المحطة بقدرتها على استقبال 7 سفن عملاقة فى وقت واحد، وتضم 32 جرارا لنقل الحاويا و12 ونش ساحة للتفريغ والتحميل، ومن المقرر الوصول إلى 71 جرارا و30 ونشا مع اكتمال الطاقة الاستيعابية. كما أن المحطة بها 92 معدة متنوعة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة، وتعمل بالنظام الآلى فى شحن وتفريغ الحاويات وتخزين البضائع، وتنقسم إلى 3 محطات تدول (حاويات ـ بضائع عامة ـ سيارات). توفر 1500 وظيفة مباشرة و2000 فرصة بشكل غير مباشر ، كما أنها مؤهلة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة، وتصل أطوال أرصفة المحطة إلى 2530 مترا ، وهى قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا.

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