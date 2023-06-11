وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته لفرنسا (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال القائد العام للقوات المسلحة، لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع الفرنسية، وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطنى لكلا البلدين، وقلد وزير الجيوش الفرنسية، الفريق أول محمد زكى وسام جوقة الشرف الفرنسى من طبقة "قائد" والذى صدق على منحه الرئيس الفرنسى.

وعقد الوزيران، عقب المراسم، جلسة مباحثات تناولت مجالات التعاون العسكرى الثنائية وتبادل الرؤى تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى المزيد من التعاون المثمر لتعزيز العلاقات القوية بين القوات المسلحة لكلا البلدين وتحقيق الأهداف المشتركة وإرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة.

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة، بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين، معربا عن تطلعه إلى تعزيز أطر التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة فى محيطنا الإقليمى والدولى.

من جانبه، أشاد وزير الجيوش الفرنسية بعمق الروابط التى تجمع البلدين الصديقين على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن توافق الرؤى تجاه مختلف الموضوعات جاء على نحو يلبى المصالح المشتركة ومجابهة التحديات فى المنطقة.

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، رئيس أركان الجيوش الفرنسية الفريق أول تيرى بوكارد بمقر رئاسة الأركان الفرنسية "بيلارد"، وكذلك المستشار العسكرى الأول برئاسة الجمهورية الفرنسية الفريق أول فابيان ماندون، وتناول اللقاءان عددا من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة التعاون فى المجالات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.