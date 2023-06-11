مدبولى: المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير ستكون واجهة سياحية متميزة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الجيزة، ومسؤولى المكتب الاستشارى عن أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير.





وفى مستهل الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولى بأن يجرى البدء خلال الأيام المقبلة، فى تنفيذ أعمال التطوير بالطرق والمحاور المحيطة بالمتحف على الفور، مشيرا إلى أهمية أن يظهر المتحف والمناطق المحيطة به فى أبهى صورة مع قرب الافتتاح، حيث إن هذه المنطقة ستكون واجهة سياحية متميزة.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو المكتب الاستشارى المخطط العام لأعمال تنسيق المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، بما فى ذلك أجزاء من طريق القاهرة- الفيوم الصحراوى حتى التقاطع مع طريق الواحات، بطول 6 كيلومترات، وأجزاء من طريق القاهرة والإسكندرية الصحراوى حتى مطار سفنكس، بطول 35 كيلومترا، والطريق الدائرى حتى التقاطع مع المنصورية، بطول 2.6 كيلومتر، والطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير بطول 1.7 كيلومتر.

وفيما يتعلق بأعمال تطوير طريقى مصر الإسكندرية الصحراوى، ومصر الفيوم، فتطرق العرض إلى جهود إزالة المخلفات، وأعمال التشجير، ودهان الأسوار، وتنسيق الشكل العام للإعلانات الموضوعة على الطريق، فضلا عن جهود تحسين المساحات المزروعة والتشجير على جانبى الطريق، وإزالة أى أسوار معدنية على جانبى الطريق.

وجرى استعراض المخطط العام لتطوير المناطق المحددة بطريقى طريقى مصر الإسكندرية الصحراوى، ومصر الفيوم، وأنواع وتصميمات التشجير بهما.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه جرى استعراض تصميمات وألوان الحواجز المتنوعة على الطريق الدائرى، وصور لتصميمات دهانات المبانى المطلة، ومقترحات بإقامة أعمال فنية للشخصيات المصرية البارزة، وكذلك أعمال فنية إبداعية أخرى، وأعمال الإضاءة أسفل الطريق.

وتضمن العرض أيضا تصميم المنطقة التى يتقاطع فيها طريق مصر الفيوم مع الطريق السياحى، وأنواع وتصميمات التشجير المقرر زراعتها بالمنطقة.