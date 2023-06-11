وزيرة التضامن تتوجه لبرلين للمشاركة فى منتدى الحماية الاجتماعية التكيفية

من المقرر أن تشارك وزيرة التضامن الاجتماعى فى الجلسة العامة للمنتدى التى تعقد تحت عنوان "أنظمة الحماية الاجتماعية.. نحو التكيف والصمود، والتحول للتمكين الاقتصادى"، حيث تستعرض خلالها التجربة المصرية لشبكة الحماية وبرنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" الذى يعد أوسع برنامج للدعم النقدى المشروط والذى وصل عدد المستفيدين إلى 20% من المواطنين.
كما ستسرد القباج تجارب التمكين الاقتصادى للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية، وهى جهود تدفع بها الوزارة لحماية المستفيدين من العوز وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل على مراحل مختلفة وفى مجالات متنوعة.
وتتناول القباج فى الجلسة جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة التى تشمل كل من تنمية البنية التحتية وتعزيز الوعى والسلوك والمهارات، فتقوم بتقديم التجربة المصرية فى مواجهة الفقر متعدد الأبعاد بتوفير الخدمات الأساسية فى القرى الفقيرة تحت مظلة البرنامج الرئاسى "حياة كريمة"، بما يشمل الخدمات الصحية، والتعليمية، وتوصيل مياه الشرب، والصرف الصحى، وتوصيلات الغاز، وشبكات الكهرباء والاتصالات، بما يوفر البيئة الداعمة والعيش الكريم.
وستعقد وزيرة التضامن الاجتماعى، على هامش زيارتها، عددًا من اللقاءات مع المشاركين فى فعاليات المنتدى الذين سيقومون بعرض تجارب مختلفة بشأن سبل معالجة الفقر متعدد الأبعاد من منظور متكامل، بما يشمل التنشيط الاقتصادى لطاقات القادرين على العمل والعمل على تأهيلهم للإنتاج وكسب العيش.
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