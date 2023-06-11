الوثائقية.. زاهى حواس: معبد الكرنك من أهم المعابد فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف حواس، فى فيلم وثائقى، تعرضه قناة الوثائقية، ضمن السلسلة الوثائقية "جذور مصر القديمة" مع زاهى حواس، أن الصور فى معبد دندرة تظهر الإلهة نوت وهى ترتكز على الأركان الأربعة للعالم، فى موضع يكون فيه جسمها قبة للسماء، وأسفلها توجد الأبراج الستة الشهيرة.

وتابع أن الصور فى معبد دندرة تظهر الإلهة نوت وهى ترتكز على الأركان الأربعة للعالم، فى موضع يكون فيه جسمها قبة للسماء، وأسفلها توجد الأبراج الستة الشهيرة، وأن الحضارة المصرية من أهم الحضارات التى قدمت الكتابة للعالم القديم.