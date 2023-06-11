وزير التعليم العالى: مصر تتمتع بأنواع متعددة من السياحة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، فى فعاليات المؤتمر التحضيرى الأول لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، والذى تنظمه محافظة جنوب سيناء، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء الرئيس الشرفى للمؤتمر، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، ومحافظ مطروح خالد شعيب، ومحافظ أسوان أشرف عطية.

وأكد الوزير أن المؤتمر يعد انطلاقة فى مجال السياحة العلاجية، منوها إلى أهمية تأهيل الخريجين وإكسابهم الخبرات فى مختلف التخصصات، ومنها العلوم الطبية والسياحية والتسويق والعلوم البيئية، مشيراً إلى حرص وزارة التعليم العالى على نشر فكر البرامج البينية للتعامل مع مثل هذه القضايا التى تتطلب تتضافر التخصصات للوصول إلى خريج لديه القدرة على صياغة حلول إبداعية فى مختلف المجالات كالسياحة العلاجية.

ولفت الوزير إلى أن المستشفيات الجامعية المصرية تتمتع بعدد من الفرص التنافسية فى مجال السياحة الصحية، ومن بين هذه الفرص: الخبرة والتخصص حيث تمتلك المستشفيات الجامعية فى مصر فرقًا طبية ذات خبرة عالية ومتخصصة فى مختلف التخصصات الطبية، فضلاً عن التقنيات والمعدات الطبية المتطورة التى تمتلكها المستشفيات الجامعية، مؤكدًا دورها فى تدريب الأطباء والكوادر الطبية على أحدث الممارسات العالمية، مما يجعلها تتميز بالقدرة التنافسية فى تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى الدوليين.

كما أكد عاشور أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ذات جودة عالية بتكلفة أقل مقارنة ببعض الوجهات الأخرى، وهذا يعتبر عاملاً تنافسيًا قويًا فى جذب السياح الصحيين الذين يبحثون عن توفير تكاليف العلاج.

وأوضح الوزير أن المستشفيات الجامعية فى مصر يمكن أن تجذب السياح الصحيين من مختلف البلدان المجاورة، ولديها العديد من البقاع التى يقصدها طالبو الاستشفاء، مضيفا أن مصر تشتهر بتراثها الثقافى العريق ومعالمها السياحية الشهيرة.

وتابع قائلا، "إنه يمكن للمستشفيات الجامعية فى مصر أن تقدم برامج سياحية صحية تجمع بين العلاج واستكشاف المعالم السياحية، وهذا يعزز جاذبية الوجهة للسياح الصحيين"، مشيرا إلى أن المستشفيات الجامعية فى مصر تسعى إلى تطوير التقنيات والابتكارات الطبية من خلال الأبحاث العلمية، وبالتالى تقديم خدمات علاجية مبتكرة وفعالة ومتقدمة، مما يزيد من جاذبية المستشفيات الجامعية فى مجال السياحة الصحية، من خلال الاستفادة من هذه الفرص التنافسية.

وأوضح أنه يمكن للمستشفيات الجامعية المصرية تعزيز مكانتها فى مجال السياحة الصحية وجذب المزيد من السياح من جميع أنحاء العالم بهدف السياحة العلاجية والاستشفاء.

وذكر عاشور أن الجامعات ومستشفياتها الجامعية، وكذلك المراكز والهيئات البحثية تقوم بدور مشهود فى مجال السياحة الصحية من خلال المشاركة فى المبادرات الرئاسية لتقليل قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية.

ونوه الوزير بأن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مهتمة بمجال السياحة العلاجية داخل برامج الجامعات المصرية مع التركيز على البرامج البينية التى تتيح تضافر التخصصات لعلاج قضايا محدد فى الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف من خلال مستشفياتها الجامعية تقديم خدمة علاجية للعديد من الدول للسياحة العلاجية والاستشفاء على أراضيها ورمالها الكبريتية فى الواحات ورأس سدر والعين السخنة، واستقبال خدمة طبية متميزة داخل صروحها الطبية، متمنياً تحويل رؤى ومخرجات المؤتمر إلى آليات وسياسات تنفيذية لتحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير منظومة السياحة العلاجية فى مصر.

شارك فى فعاليات المؤتمر، عدد من ممثلى وزارات التضامن الاجتماعى، والسياحة، والتنمية المحلية، والبيئة، وممثلون عن الجامعات، ولفيف من السادة الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين.

جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يأتى فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد "المؤتمر الثانى لتطبيقات السياحة الصحية المصرية" والمقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر القادم فى مدينة شرم الشيخ، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتصبح مصر مقصداً أساسيًا على خريطة السياحة العلاجية العالمية بشكل خاص، وتحقيقًا لنتائج الجهود الجادة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل عام فى عهد الجمهورية الجديدة.