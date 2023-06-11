بدء جلسة الحوار الوطني لمناقشة زيادة أعداد مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ للعضوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يونيو 2023 03:30 مساءً - بدأت منذ قليل جلسة المحور السياسي الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لمناقشة مقترح "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - والتفرغ لعضوية المجلسين".

فيما يدير الجلسة الدكتور محمد شوقي العناني، مقرر المساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي.

كذلك حضر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من بينهم النائب علاء عابد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة النقل، النائب محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المحليات، والنائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ الدكتور محمد صلاح القيادي بحزب الشعب الجمهوري والنائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ.