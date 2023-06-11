الحوار الوطني يستهل جلسة مناقشاته بدقيقة حداد على جورج إسحق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يونيو 2023 03:30 مساءً - استهل مجلس أمناء الحوار الوطني، جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بدقيقة حداد على روح السياسي البارز والحقوقي جورج إسحق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

وقال مجلس أمناء الحوار الوطني، فقدنا سياسي وطني من طراز رفيع، "لقد كان السياسي الكبير جورج إسحق قيادة وطنية محترمة، وكان في حياته نموذجا وطنيا مخلصا وظل مؤمنا بهذا الوطن وقضاياه".

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، قرر تأجيل موعد بدء جلسات الحوار اليوم الأحد، ليكون الساعة 2 ظهرا، وذلك لإتاحة الفرصة للمشاركين في الجلسات لحضور مراسم تشييع جثمان الراحل الغالي والقائد السياسي الوطني الكبير والمخلص، والشريك في الحوار منذ بدئه، جورج إسحق تغمده الله بواسع رحماته.

ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسات المحور السياسي، جلستين ممتدتين بالتوازي، وهما جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وجلسة "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.