وزيرة الهجرة تؤكد أهمية العلاقات بين مصر والكويت

جاء خلال استقبال الوزيرة سها جندى، سفير دولة الكويت بالقاهرة غانم صقر الغانم؛ لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وكافة أوجه رعاية الجالية المصرية بالكويت.
وشددت وزيرة الهجرة - فى بيان اليوم الأحد - على العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، موضحة أن هذا اللقاء يأتى فى إطار الاطمئنان على مصالح الجالية المصرية والعاملين المصريين بالكويت، والحرص على التنسيق مع السلطات الكويتية لإيجاد حلول لما يواجهونه من تحديات.
من جانبه، قال السفير الكويتى إن التعاون بين البلدين الشقيقين يتسم بسمات أخوية خاصة وتفاهم رسمى واسع تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام، بما ينسجم مع عمق الترابط الرسمى والشعبى بين البلدين.
وأضاف الغانم أن الجالية المصرية تعد واحدة من أكبر الجاليات العاملة فى الكويت عددا وأكثرهم تميزا، وأن الكويت تفتح أبوابها دائمًا للكوادر المصرية المتميزة التى أسهمت ولا تزال فى جهود التنمية الوطنية وتحظى بالرعاية والاهتمام كأخوة وأشقاء.
وتم الاتفاق، فى ختام اللقاء، على استمرار التنسيق بين وزارة الهجرة وسفارتى البلدين لإيجاد حلول والنظر فى الطلبات المقدمة من المصريين بالكويت بشأن القضايا المعلقة، وذلك فى إطار التعاون المستمر والتقدير المتبادل.
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