ممثل مستقبل وطن بالحوار الوطني: هدفنا هو التمثيل النيابي المناسب والعادل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يونيو 2023 04:28 مساءً - قال علاء عابد ممثل حزب مستقبل وطن بجلسه المحور السياسي بالحوار الوطني "هدفنا هو التمثيل النيابي المناسب والعادل للشعب المصري داخل غرفتي النواب والشيوخ وليس المحاصصة للأحزاب والقوى السياسة".

وأضاف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن أن "بأرداتنا وحوارنا الجاد ستكون توصيات الحوار الوطني خارطة طريقة للعمل السياسي والحزبي لسنوات طويلة قادمة".

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن في كلمته اليوم بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، أن "الحوار الوطني فرصة تاريخية لم تحدث من عشرات السنين، وعلي الاحزاب والقوي السياسيه استثمارها جيدًا لصالح الوطن ،إزدهار الحياة السياسية في مصر والتى تشهد أزهى عصور الديمقراطية والنشاط السياسي بفضل توجيهات القيادة السياسية التى تؤمن تماما بضرورة المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية".

وأوضح النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن يؤيد زيادة عدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمعايير واضحة أولها قاعدة بيانات عدد السكان وعدد الناخبين ومراعاة التمثيل الجغرافي العادل.

وأكد ممثل حزب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني أن حزب مستقبل وطن عمل على دراسة أعداد البرلمانات المصرية منذ عام ١٩٥٦ حتى الآن ومقارنتها بعدد السكان، وكذلك دراسة تاريخ وأعداد البرلمانات الأوروبية والأمريكية والعربية، مؤكدا تشرف الحزب بتقديم تلك الدراسة لمجلس أمناء الحوار الوطني.