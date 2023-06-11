الحوار الوطني.. جلسة حرية تداول المعلومات تستهل عملها بتأبين "جورج اسحاق"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يونيو 2023 04:28 مساءً - استهلت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالوقوف دقيقة حداد على الحقوقي الراحل جورج إسحق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

وقالت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة: "فقدنا حقوقي وسياسي وطني كبير من طراز رفيع،، وكانت حياته نموذجا وطنيا مخلصا وظل مؤمنا بهذا الوطن وقضاياه، كما أنه ابن بورسعيد صاحب رأي ومعلم للتاريخ أعطي قضية التعليم جانب كبير في حياته".

واوضحت نيفين مسعد؛ ان موضوع جلسة اليوم هو حرية تداول المعلومات والمدرجة علي لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة؛ مشيرة أن موضوع اليوم هو موضوع هام وعلينا الوصول إلي مقترحات وتوصيات.

واوضحت مسعد، أن الحصول علي المعلومات حق مكفول بمادة ٢١٣ والتي تنص علي الإفصاح عن حرية الحصول علي المعلومات ، مشيرة إلي أن تفعيل حرية تداول المعلومات حق للجميع ووارد في المادة ١٩ في نقلها وتلقيها للآخرين ، بشرط عدم التعرض للأمن العام، مشيرة إلي أننا لدينا مشروعات قوانين عديدة؛ وتم مناقشتها والتي تخص حرية تداول المعلومات، وتلك المشروعات اعدتها جهات عديدة متخصصه.

وقالت نيفين مسعد: « اننا نعول المشروعات ويمكن الحصول عليهم من خلال محرك البحث».