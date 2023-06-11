الحوار الوطنى.. عماد الدين حسين: قانون حرية تداول المعلومات فى صالح الحكومة قبل وسائل الإعلام ويساعدنا في صد الشائعات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يونيو 2023 04:28 مساءً - أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني؛ أن الوصول بقانون لحرية تداول المعلومات، سيكون فى صالح الحكومة قبل وسائل الإعلام، مشيراً أن وسائل الإعلام لا تستطيع أن تعمل بصورة حقيقية إلا حين يكون هناك تداول للمعلومات.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات"، الخاصة بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسى بالحوار الوطني.

وأوضح حسين؛ أنه فى اللحظة التي سيكون فيها تداول المعلومات، سنكون وجهنا أكبر ضربة للقوى التي تضلل وتروج شائعات، معتبرا أن "أحد مشكلاتنا الحقيقية أننا - بدون قصد- نساعد مروجي الشائعات، حينما لا تتوفر هذه المعلومات أولا بأول".

وأوضح أنه "بتحقيق هذا التداول فإن القوي التي تتربص بمصر بحسن نية أو بسوء نية، ستواجه مشكلة كبيرة"، مضيفا:" فى مرات كثيرة مؤخراً يكون هناك أحداث هامة متعلقة بمصر، والمعلومات الخارجة من مصر عنها تكون شحيحة، وبالتالي نعطي فرصة لتنظيمات متطرفة ودول وأجهزة، لضرب السياحة".

وقال: "حال وجود قانون حقيقي لتداول المعلومات سيكون فى صالح السلطة، لأنه سيعطي الحكومة والدولة فرصة حقيقية لمعرفة المشكلات، فبعض المشكلات الصغيرة إذا كشفت فى البداية بفضل تداول المعلومات ستمنع "بلاوي" كثيرة.