مصر تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف فندقا فى العاصمة الصومالية مقديشو

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، الهجوم الإرهابى الذى استهدف فندقًا فى جنوب مقديشو، والذى أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.





وتضمن البيان، إعراب جمهورية مصر العربية عن خالص التعازى والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوى ضحايا هذا الهجوم المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. هذا، وتؤكد مصر على تضامنها ودعمها الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة فى مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، داعيةً إلى تضافر جهود المجتمع الدولى للتصدى للإرهاب وتجفيف منابعه.

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