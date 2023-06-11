جدة - نرمين السيد - صلَّى الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، قداسًا خاصًا لطلبة الثانوية العامة من أبناء الإيبارشية، البالغ عددهم 800 طالب وطالبة، فى كنيسة القديس الأنبا شنوده بمدينة الغردقة، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قداسات لطلبة الثانوية العامة بالبحر الأحمر وعزبة النخل وسوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.