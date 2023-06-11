وزير الزراعة: التحول للعاصمة الإدارية انتقال بفكر جديد

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد تغيير مكان، وإنما انتقال بفكر جديد وأداء وأسلوب عمل حضارى وتكنولوجيا حديثة، وهو ما يتطلب من الجميع بذل كل الجهد حتى يرتقى الأداء إلى مستوى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ويحقق طموحات الدولة والقيادة السياسية من عملية الانتقال للعاصمة.. مشيرا إلى أنه تم تصميمها للعمل بأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمى باعتبارها مدينة ذكية.





جاء ذلك خلال اجتماع لوزير الزراعة مع عدد من القيادات والعاملين فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى أول يوم عمل رسمى بعد الانتقال للعاصمة. وشدد "القصير" على جميع العاملين بضرورة الانضباط والتعامل الجيد مع المنشآت واتخاذ كل ما يلزم من آليات للحفاظ عليها واستمرارية نظافتها، مع التخلى عن أى سلوكيات سلبية أو التى من شأنها إحداث الضرر بالممتلكات العامة، وطالب الجميع بالظهور بالمظهر اللائق بوزارة الزراعة. وأشار وزير الزراعة إلى استمرار تأهيل وتدريب العاملين، موضحا أنه تم نقل جميع الهيئات التابعة لوزارة الزراعة لمباشرة عملهم رسميا من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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