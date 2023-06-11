وزير الأوقاف يبحث مع نظيره العمانى أوجه تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - واستعرض وزير الأوقاف خلال زيارته سلطنة عمان اليوم الأحد، جهود الوزارة فى نشر الفكر الوسطى المستنير من خلال الإصدارات العربية والمترجمة باللغات المختلفة والتى بلغت 433 كتابًا مؤلفًا ومترجمًا، كما قدمت وزارة الأوقاف مشروعات تثقيفية رائدة فى مجال بناء الوعى وثقافة الطفل والحفاظ على الهوية، تتناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية، مؤكدًا على أهمية الثقافة فى تشكيل الوعى وتقدم الأمم.

كما استعرض إنجازات وزارة الأوقاف فى مجال الدعوة والمبادرات الدعوية الكثيرة والمتنوعة التى أطلقتها وزارة الأوقاف والأنشطة القرآنية المتنوعة بالمساجد من مقارئ للأئمة ومقارئ للجمهور ومقارئ للواعظات ومقارئ كبار القراء برواية حفص ورواية ورش والختمة المجودة، كما تم تسجيل القرآن الكريم كاملًا فى جلسات متواصلة فى أقل من 36 ساعة لنحو أربعين قارئًا من كبار قراء القرآن الكريم.

من جانبه استعرض محمد بن سعيد المعمرى وزير الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان أنظمة وزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان كالبرنامج الإلكترونى لتعليم القرآن الكريم وأنظمة إدارة الأوقاف والمساجد والزكاة وأنظمة إدارة الموراد البشرية فى الوزارة.

كما ناقش الجانبان خلال الجلسة الاستفادة من تبادل الخبرات والمعلومات بشأن التشريعات والقوانين والأنظمة فى مجال الأوقاف والشئون الدينية وتنسيق الجهود والمواقف لإظهار صورة الإسلام السمحة والمشترك الإنسانى وتبادل العلماء والأئمة والباحثين والخبرات التدريبية والإصدارات الصادرة من الجانبين وتبادل المعلومات حول أنظمة الأوقاف والزكاة.