شاكر: تلقينا عرضا للربط الكهربائى مع أوروبا عبر إيطاليا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك عرضا من شركة سكاتك النرويجية للربط الكهربائى مع أوروبا عبر إيطاليا، وتم التنسيق مع شركة بلجيكية تعمل فى مجال إنزال الكابلات البحرية بالبحر المتوسط للمشاركة فى مشروعات الربط الكهربائى مع أوروبا بإجمالى 3000 ميجاوات قابلة للزيادة إلى 10 آلاف ميجاوات.





وأضاف "شاكر" اليوم الأحد خلال الندوة التى نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى - أنه ما زال العمل جاريا على مشروعات الربط الكهربائى مع أوروبا من خلال اليونان وإحدى الشركات اليونانية، لافتا أنه تم إنجاز 20% من الربط الكهربائى مع السعودية. وقال الوزير إنه جارى استبدال محطات الطاقة الحرارية منخفضة الكفاءة ذات الانبعاثات العالية بالطاقة المتجددة، وكذلك تدعيم شبكة نقل الكهرباء على الجهود الفائقة باستثمارات 2043 مليون دولار، مع رفع كفاءة شبكة النقل لاستيعاب 20 جيجاوات من الطاقة المتجددة. وأكد الوزير أن الدولة المصرية تقدم العديد من الحوافز لتعزيز استثمارات القطاع الخاص فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وهو ما سيفتح آفاقا جديدة لتصدير الطاقة النظيفة لأوروبا.

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