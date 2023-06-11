النائب العام يصل العاصمة الفرنسية باريس فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - وصل النائب العام اليوم الأحد الحادى عشر من شهر يونيو إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات وأعضاء مكتب النائب العام بالنيابة العامة المصرية، وكان فى استقبال علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، وذلك فى زيارة رسمية تأتى تعزيزًا لملف التعاون القضائى الثنائى بين البلدين.





وشمل برنامج الزيارة حضور حفل مهم تنظمه السفارة بمقرها بـ العاصمة الفرنسية لاسترداد قطعتين أثريتين قضت المحكمة الفرنسية بإعادتهما إلى مصر -بعد ثبوت نهبهما وتهريبهما منها ومعاقبة المتهم فى القضية التى تعد واقعتها واحدة من سلسلة جرائم منظمة عابرة للحدود ارتكبتها جماعة إجرامية دولية متعددة الجنسيات لنهب وتهريب الآثار والمقتنيات الثقافية، والتى تشارك مصر فى التحقيقات فيها مع عدة دول. وجاءت الزيارة تعزيزًا لأوجه التعاون فيها بين النيابة العامة المصرية وسلطات التحقيق الفرنسية، كما سيشهد برنامج الزيارة عقد لقاءات ثنائية رسمية بين النائب العام وأبرز القادة القضائيين بالعاصمة الفرنسية فى إطار تعزيز التعاون القضائى الوثيق رفيع المستوى القائم بين الدولتين.

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