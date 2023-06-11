الحوار الوطنى.. ممثل التنسيقية: حرية تداول المعلومات حق للمواطن وليس منحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يونيو 2023 05:26 مساءً - قال النائب محمد فريد؛ عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، أن حرية تداول المعلومات هي حق من حقوق الإنسان وهي المعيار الذي من خلاله يتم تحديد مستوى الملف.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة الحقوق والحريات ضمن المحور السياسي.

وأوضح ممثل التنسيقية؛ أن دستور مصر يرسخ هذا الحق؛ وبالتالي مسألة تداول المعلومات هي حق انساني وليس منحة تضمنها الدولة للمواطنين.

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هذا الحق تم العمل عليه من الحكومة وأيضا المجتمع المدني بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية؛ موضحا أن الأمر يكمن في البنية التشريعية حيث يوجد مجموعة متفرقة من القوانين المتعلقة بهذا الحق ولكنها تواجه عددا من المشاكل، مشيرا إلى ضرورة وجود تشريعات مساعدة لقانون حرية تداول المعلومات.

وأوصى نائب التنسيقية؛ بضرورة عمل أثر تشريعي لمنظومة تداول المعلومات لسد أي فراغ تشريعي قد يعرقل هذا الحق.