غدا.. انطلاق أول أفواج الحج البرى من ميناء نويبع البحرى بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء نويبع البحرى بجنوب سيناء، لبدء موسم سفر الحج البرى، حيث من المنتظر توديع 4 آلاف حاج خلال الفترة من 12 - 20 يونيو الجارى، من خلال رحلات مكوكية للعبارتين "آيلة" و"سينا".





وأوضح المركز - وفقا لبيان - أنه جرى التنسيق بين المحافظة وإدارة المرور، لمتابعة خط سير الأتوبيسات وحل أى مشاكل خاصة أثناء مرورها بالكمائن وتوجيهها الى قرية الحجاج بعد أخذ أرقام الأتوبيسات، على أن يتم تفويج الأتوبيسات للميناء طبقا لأولوية الوصول وطاقة العبارات. وفى نفس السياق.. تم رفع درجة الاستعداد بالحجر الصحى بالميناء مع توفير جميع أدوية الطوارئ والأمصال الخاصة بتطعيم الحجاج، والالتزام بتواجد عدد 2 سيارة إسعاف مجهزة داخل الميناء، وسيارة إسعاف مجهزة بقرية الحجاج لنقل الحالات الطارئة أو المشتبه بها للمستشفى، مع تواجد 5 أطباء بصفة مستمرة فى رحلات الذهاب والعودة، وتطعيم الحجاج داخل الحجر الصحى فى حالة عدم وجود شهادات مع الحجاج بالتطعيم، ومنحه شهادة بذلك وتوفير كراسى خاصة لذوى الاحتياجات وكبار السن. ومن جهته، شدد رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر المهندس محمد عبد الرحيم على فتح غرفة عمليات بالميناء لإدارة الموقف وتشغيل العبارات والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أى مشاكل، وتواجد ممثل لوزارة السياحة فى خلال فترة الحج، وذلك بالتنسيق مع أعضاء المجتمع الميناءى، لتيسير كافة الإجراءات وتذليل جميع العقبات والصعوبات وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام لإنجاح موسم الحج.

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