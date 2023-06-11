محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروع أهل مصر بكورنيش النيل

وأكد محافظ أسوان، فى بيان اليوم الأحد، أنه يجرى تحقيق معدلات تنفيذ البرنامج الزمنى المضغوط للوصول إلى إنهاء المرحلة الأولى من المشروع لتطوير وتجميل كورنيش النيل القديم بطول 4 كم، وذلك قبيل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لإتاحة المجال أمام أهالى المحافظة والزائرين للاستمتاع بالكورنيش فى ثوبه الجديد.
وأضاف محافظ أسوان أنه تم الانتهاء من صب سقف المحلات والمطاعم والحائط الساند بإجمالى 50 محل وبازار وكافتريا ومطعم بالمستوى الثانى، وعمل برجولات خشبية فوق سقف المحلات، وجارى كذلك الانتهاء من أعمال الخوازيق المائية فى المستوى الثالث لتركيب الممشى الزجاجى.
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