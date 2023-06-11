الصحة: توزيع الحقائب وتقديم التوعية الصحية لـ 845 حاجا (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزراة الصحة والسكان، تقديم التوعية الصحية لـ 845 مسافرًا من الحجاج المتوجهين لأداء مناسك الحج، موسم 2023 مـ و 1444 هــ، وذلك خلال اليوم الأول لتواجد فرق التواصل المجتمعى، لرفع الوعى الصحى للحجاج، فى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لـ وزارة الصحة والسكان، إلى أن فرق التواصل المجتمعى، تعمل على رفع الوعى الصحى بين المسافرين، على مدار اليوم، فى أماكن تواجد الحجاج بمطار القاهرة الدولى، كما تم توزيع الحقائب التى تحتوى على كتيب الحج، ومطويات تتضمن التعريف بالغذاء الصحى، وكيفية الوقاية والتعامل مع حالات الإجهاد الحرارى.

وأضاف "عبدالغفار"، أنَّ فرق التواصل المجتمعى وجهت المسافرين بالطرق الصحيحة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض الأكثر انتشارا أثناء موسم الحج، والتعريف بالسلوكيات غير الصحية التى قد تتسبب فى انتشار الأمراض، كما تعمل الفرق على تشجيع المسافرين على إتباع السلوكيات الصحيحة، مع التركيز على الإرشادات الصحية للحماية من العدوى، والوقاية من التسمم الغذائى والإجهاد الحرارى.



وتابع "عبدالغفار" أن شاشات العرض فى الصالة الموسمية، تعرض على مدار اليوم، مقاطع الفيديو التى تم إعدادها من قبل الوزارة لتوعية الحجاج ، إلى جانب عرض محتوى مماثل على شاشات الطائرات.

ونصح حجاج بيت الله الحرام بضرورة إتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية، للوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان، فى كافة الاستشارات الطبية والوقائية، وذلك بعد وصولهم بسلام إلى الأراضى المقدسة.