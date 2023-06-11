محافظ أسوان: دعم لا محدود من القيادة السياسية لصناعة السياحة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن الدعم اللا محدود من رئيس الجمهورية للقطاع السياحى يعطى الأولوية والأهمية له باعتبار أن صناعة السياحة وقطاعها العريض لا يستوعب فقط العمالة المباشرة، ولكن يمتد تأثيرها المباشر على أكثر من 90 مهنة وحرفة تحقق الدخل غير المباشر للملايين من المواطنين.





جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ اليوم الأحد فى فعاليات الاجتماع التحضيرى الأول بالقاهرة استعدادا لانعقاد المؤتمر الثانى عن "تطبيقات السياحة الصحية المصرية" بمدينة شرم الشيخ والذى سيقام فى الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر القادم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حضر فعاليات الاجتماع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، وخالد شعيب محافظ مرسى مطروح، وعصام القاضى مقرر عام المؤتمر، وبهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، وعدد من السفراء والقامات العلمية.

وأضاف محافظ أسوان - وفقا لبيان - "بأننا نسعى جاهدين بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة للاستثمار الأمثل للتنوع فى المقومات الطبيعية الفريدة والمنتج السياحى لأسوان، وهو الذى يظهر جلياً فى تعدد الأنماط السياحية الأثرية والبيئية والنيلية والدينية والسفارى والصيد والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى توافر مراكز الاستشفاء والاستجمام".

ونوه بأن لقاء اليوم جعلنا نتشارك ونناقش ونفكر برؤية جديدة للترويج للسياحة الصحية المصرية بشكل عالمى، يليق بالمقومات والإمكانيات التى تمتلكها المقاصد السياحية المصرية فى مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، وهو الذى يتطلب وضع إستراتيجية للتسويق والترويج للسياحة العلاجية سواء فى وسائل الإعلام أو داخل البورصات والمعارض السياحية الدولية، بجانب عقد المؤتمرات المتخصصة فى مجال السياحة العلاجية، مع استضافة المؤسسات الدولية المتخصصة فى هذا المجال للوقوف على أحدث المناهج والتقنيات والوسائل التكنولوجية، وبالتالى الحصول على شهادات دولية معتمدة.