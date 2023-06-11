السعيد: الصندوق السيادى يعمل على جذب استثمارات خضراء فى البنية التحتية

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، إيمان رؤية مصر 2030 بالدور الحاسم للاستثمارات الخضراء فى تعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل والاستدامة البيئية، موضحة أن الدولة تهدف إلى زيادة حصة المشروعات الخضراء فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024 /2025 إلى 50%، وأن الصندوق السيادى يعمل على جذب استثمارات خضراء فى البنية التحتية.





جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقتها نيابة عنها الدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذى للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، أثناء مؤتمر "بيئة تمكين الأعمال من أجل تنمية اقتصادية خضراء"، والذى نظمته مبادرة إرادة بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقى.

وأوضحت هالة السعيد أنه فى إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية فقد اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات مهمة نحو إصلاح الإطار التنظيمى لخلق بيئة مواتية للاستثمارات الخضراء من خلال توفير الحوافز للقطاع الخاص، فضلًا عن الأولوية التى تعطيها الحكومة لدفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل رئيسى من خلال صندوق مصر السيادى الذى تم إنشاؤه منذ 3 سنوات كآلية موثوقة للحكومة للشراكة فى الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب.

وأضافت الوزيرة - فى كلمتها التى ألقتها عنها هبة شاهين - أن صندوق مصر السيادى يجذب بشكل أساسى من خلال "الصندوق الفرعى للمرافق والبنية التحتية" فرصًا استثمارية لمشاركة القطاع الخاص من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الخضراء، مما يمكن الدولة للاستفادة من الفرص التى تكمن فى مواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الاستراتيجى، وكذا السوق الهائل والبنية التحتية الجيدة.

وأكدت حرص الحكومة باستمرار على تقييم وتحسين السياسات لمعالجة التحديات واستغلال الإمكانات غير المستغلة فى القطاعات الخضراء، متابعة أنه من خلال الحوار والمشاركة وتبادل الخبرات، يمكن صياغة حلول واستراتيجيات مبتكرة تعزز بيئة أعمال مواتية للاستثمارات الخضراء.

وأضافت الوزيرة أن الهدف من المؤتمر يتمثل فى تقديم نتائج ورقة السياسات التى أعدتها مبادرة "إرادة" وبنك التنمية الإفريقى والتى تلقى الضوء على تحديات الصناعة فيما يخص الزراعة والأعمال الزراعية، والأسمدة الحيوية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة البيئية، وإعادة تدوير النفايات وقطاعات الاقتصاد الأخضر.