السيدة انتصار السيسى: منة الله عماد مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية

جدة - نرمين السيد - وكتب قرينة الرئيس السيسى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك": "سعدت بحديثى مع ابنتى منة الله عماد صاحبة المركز الأول على المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ، منة مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية التى لا تعرف المستحيل، كل التحية والتقدير لها ولوالدتها التى حرصت على قهر الصعاب لدعم ابنتها، وإذ أؤكد على قيام الدولة بدعمها خلال كافة مراحل التعليم المقبلة حتى التخرج من الجامعة، وأتمنى لها مزيدًا من التفوق والنجاح".

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