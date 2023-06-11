محافظ الغربية يتفقد مواقع العمل بمشروعات حياة كريمة بمركز زفتى

جدة - نرمين السيد - واستهل المحافظ جولته - وفقا لبيان - بتفقده قرية نهطاى ومتابعة مركز تنمية الأسرة ومحطة معالجة الصرف الصحى، كما تفقد العمل فى مشروعات المجمع الزراعى البيطرى فى قرية سندبسط، وكذلك مجمع الخدمات الحكومية، ومركز طب الأسرة، كما تفقد مركز التأهيل الاجتماعى ووحدة الحماية المدنية.
وتابع "رحمى"، جولته بتفقد مشروعات المبادرة بقرية "دهتورة" حيث تفقد العمل فى إنشاء مركز شباب متكامل، إلى جانب تفقده وحدة طب الأسرة ووحدة الشئون الاجتماعية، كما تفقد مشروع وحدة الحماية المدنية ومركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية سنباط.
وفى سياق متصل، تفقد المحافظ مراكز الشباب بقرى منية المباشرين، وشبرا اليمن، وكفر شبرا اليمن ووحدة طب الأسرة، واختتمت الجولة بتفقد مشروعات وحدة طب الأسرة ووحدة الحماية المدنية بقرية شبراملس.
وعلى هامش الجولة قام المحافظ بزراعة عدد من الأشجار ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية" 100 مليون شجرة" بجوار مجمع الخدمات الحكومية بقرية نهطاى وفى مدخل قرية سندبسط، مشيراً إلى استمرار أعمال المبادرة فى كافة المراكز والمدن والأحياء من أجل الحفاظ على البيئة وإضفاء المظهر الحضارى والجمالى.
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