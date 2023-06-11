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السيدة انتصار السيسى تشيد بالطالبة منة عماد صاحبة المركز الأول بإعدادية كفر الشيخ

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يونيو 2023 08:26 مساءً - عبرت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بحديثها مع منة الله عماد صاحبة المركز الأول على المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ..

 

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية علو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"سعدت بحديثي مع ابنتي منة الله عماد صاحبة المركز الأول على المرحلة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ..منة مثال لبنات مصر من ذوات الإرادة القوية التي لا تعرف المستحيل".

 

وأضافت السيدة انتصار السيسى، "كل التحية والتقدير لها ولوالدتها التى حرصت على قهر الصعاب لدعم ابنتها وإذ أؤكد على قيام الدوله بدعمها خلال كافة مراحل التعليم المقبلة حتى التخرج من الجامعة.. أتمني لها مزيداً من التفوق والنجاح".

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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