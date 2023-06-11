المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام.. طوق نجاة للمرضى فى ربوع مصر

جدة - نرمين السيد - تستهدف المبادرة الرئاسية الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمجان، للمواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، الكشف عن المرض فى مراحل مبكرة من أجل تقليل الوفيات الناتجة وتقليل العبء المادى فى الحالات المتأخرة.





731 مواطنا يحصلون على الخدمة

وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم عن تقديم خدمات المبادرة اليوم لـ 731 مواطنًا بالإضافة إلى إدخال بيانات 5307 مواطنًا فى الاستبيان الإلكترونى التابع للمبادرة لتيسير عملية التشخيص والعلاج بالوحدات الصحية.

خطوات الاستفادة من المبادرة

ووفقًا لوزارة الصحة، يبدأ المواطن الحصول على خدمة المبادرة بتوجهه إلى الوحدة الصحية وملئ استبيان إلكترونى، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التى تشملها المبادرة ويجرى من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف، وبعد معرفة المرض المستهدف يجرى تحويله إلى المستشفيات التى تعمل ضمن المبادرة لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة.



47 مسحة للكشف المبكر

المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، قال إنَّ الوحدات الصحية أجرت 47 مسحة للكشف المبكر عن حالات عنق الرحم، كما جرى تقديم خدمات فحص أورام البروستاتا لـ 146 مواطنا، والكشف عن أورام القولون لعدد 391 مواطنا، إلى جانب الكشف عن أورام الرئة لدى 147 مواطنا.

الموقع الإلكترونى

وأكدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين حرصها علي إمداد المواطنين بالمعلومات من خلال الموقع الإلكتروني: www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن)، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن للمبادرات الرئاسية التابعة لـ "100 مليون صحة" على الرقم 15335.

أهمية المبادرة

وحددت وحدة أورام الكبد بالمعهد القومى للكبد أهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية فى عدد من النقاط، تشمل، بأنه كلما اكتشفنا الورم السرطانى فى مرحلة مبكرة بالنسبة للفئات المستهدفة، كلما يسهل التعامل معه بالعلاج الفعال وليس التلطيفى.

كما يجب تشجيع هذه المبادرات والتفاعل معها، لأن كافة الأبحاث العلمية تشدد على ضرورة الكشف المبكر، إذ أن الاكتشاف المبكر يسهل العلاج بخلاف علاج الورم عند حدوثه فى مرحلة متأخرة والذى يكون صعبا.

وعلى سبيل المثال فى حالة اكتشاف تضخم فى البروستاتا وارتفاع فى نسبة التحاليل فمن الممكن إيقاف تحور المرض إلى ورم ووقف انتشاره خارج البورستاتا.