من الاتصال لخروج الجنين 30 دقيقة.. الإسعاف تلبى استغاثة ولادة بالشرقية

جدة - نرمين السيد - إنجاز جديد يضاف إلى سجل هيئة الإسعاف المصرية، جاء صداه من عزبة الطحاوية التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، حيث جاءت البداية باستغاثة هاتفية بعد منتصف الليل على الخط الساخن 123 التابع لهيئة الإسعاف المصرية، بوجود حالة ولادة طارئة أعقبها انطلاق سيارة تتبع أسطولنا الإسعافى لتسجل وصولها إلى منزل سيدة فى العقد الثانى من العمر توشك على وضع مولودها.





مرت ثوان معدودة وكانت السيدة بالفعل داخل سيارة الإسعاف، حيث فوجئ طاقمنا الإسعافى بكل أعراض الولادة الطبيعية، وقد بدت على السيدة، فسارع المسعف بتهدئة الأم وإرشادها ومساعدتها بحذر شديد، وبالفعل وضعت الأم مولودها بشكل طبيعى تماما.

وأعقب ذلك شروع المسعف فى قطع الحبل السرى، وتجفيف الطفل وتحفيزه، والتأكد من انتظام تنفسه بشكل طبيعى تماما، وتلا ذلك التوجه بالأم للمستشفى.

وجاءت توقيتات تلك الواقعة التى تمت كل فصولها بعد انقضاء منتصف الليل، لتعكس معدلا قياسيا فى الاستجابة، بالرغم من وقوع البلاغ فى واحدة من العزب التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، حيث جاء الفاصل الزمنى بين الاستغاثة والوصول لموقع الاستغاثة والولادة خلال نصف ساعة فقط.

تأتى تلك الواقعة لتنضم إلى سجل حافل من التدخلات الإسعافية الحرجة، التى أصبحت أطقمنا الإسعافية تؤديها بحرفية ومهنية تتسق مع البروتوكلات العلمية فى مجال برامج دعم وإنقاذ الحياة، والتى تم تدعيمها ببرامج تدريبية وبنية تقنية ومعلوماتية تغطى جميع أرجاء الجمهورية على مدى 24 ساعة متواصلة.

من جانبه وتعقيبا على الواقعة، قال الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، إن تلك الواقعة تؤكد أن الريف المصرى أصبح يتمتع بذات الخدمات التى تتمتع بها عواصم المدن والمحافظات.

وأضاف أن الريف المصرى أصبح متواجد على خريطة التنمية التى أقرتها الدولة، وأن تكرار تلك النماذج الفريدة هى نتاج لعمل دؤوب ومثابرة أطقمنا الإسعافية التى تحث الخطى نحو تلبية كل الاستغاثات الطارئة التى ترد لمنظومتنا الإسعافية.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لكل من مسعف محمد عبدالحميد، وفنى قيادة مركبة إسعافية السيد حسين إبراهيم، بطلا الواقعة لتأهبهما لنجدة الأم ومولودها.