صحة مطروح تدشن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية

جدة - نرمين السيد - دشن وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، الدكتور مبروك سالم، اليوم الأحد، فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية للرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، وذلك بوحدة السادات التابعة لإدارة مرسى مطروح الصحية.





وأوضح وكيل الوزارة - فى بيان - أن المبادرة الرئاسية تستهدف الكشف المبكر عن 4 أورام سرطانية هى "الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم" بالمجان، للمواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن المرض فى مراحل مبكرة، وبالتالى تقليل الوفيات الناتجة عنه، وتقليل العبء المادى فى الحالات المتأخرة.

وأوضح أن المواطن يحصل على الخدمات فور التوجه إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان إلكترونى، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التى تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، وبعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التى تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة.

وفى حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما فى حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.

وأشار سالم إلى أن مديرية الصحة بمطروح تقدم الخدمات الخاصة بالمبادرة من خلال عدد 24 منفذا موزعة على 8 إدارات صحية و3 مستشفيات إحالة "مطروح العام – التوليد والصحة الإنجابية – رأس الحكمة المركزى".