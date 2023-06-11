وأوضح وكيل الوزارة - فى بيان - أن المبادرة الرئاسية تستهدف الكشف المبكر عن 4 أورام سرطانية هى "الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم" بالمجان، للمواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن المرض فى مراحل مبكرة، وبالتالى تقليل الوفيات الناتجة عنه، وتقليل العبء المادى فى الحالات المتأخرة.
وأوضح أن المواطن يحصل على الخدمات فور التوجه إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان إلكترونى، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التى تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، وبعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التى تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة.
وفى حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما فى حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.
وأشار سالم إلى أن مديرية الصحة بمطروح تقدم الخدمات الخاصة بالمبادرة من خلال عدد 24 منفذا موزعة على 8 إدارات صحية و3 مستشفيات إحالة "مطروح العام – التوليد والصحة الإنجابية – رأس الحكمة المركزى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صحة مطروح تدشن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.