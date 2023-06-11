أوناجم يقود تشكيل الوداد أمام الأهلي في نهائى دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يونيو 2023 09:30 مساءً - أعلن البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد الرياضي، التشكيل الرسمي الذى سيخوض به مباراة الأهلي، المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب "مركب محمد الخامس" في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

وجاء تشكيل الوداد الرياضي كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب عملود - يحيى عطية الله - أمين فرحان - أرسين زولا.

خط الوسط: يحيى جبران - جلال داودي - أيمن الحسوني.

خط الهجوم: محمد أوناجم - سيف الدين بوهرة - سامبو جونيور.

تشكيل الوداد

ويلاحق الوداد المغربى لقبه الأفريقى الرابع بعدما سبق له التتويج بالبطولة ثلاث مرات سابقة فى أعوام 1992 ، 2017 ، 2022 .

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.

كما وصل الأهلي للدور النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد أن وصل في مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2021-2022 وهذا الموسم 2022-2023، معادلًا رقمه السابق بالوصول أربع مرات متتالية للدور النهائي أعوام 2005، و2006، و2007، و2008، ولم يحقق رقم الأهلي بالوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أربع مرات متتالية إلا نادي هافيا كوناكري الغيني، وحققها مرة واحدة أعوام 1975، و1976، و1977، و1978.