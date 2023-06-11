بتوجيهات الرئيس.. مبادرة جديدة للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الصحة، اليوم، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة الكشف المبكر عن الأورام فى 9 محافظات، هى الإسكندرية - البحيرة - مطروح - دمياط - القليوبية - الفيوم - أسيوط - جنوب سيناء - بورسعيد.





وينشر دوت الخليج من خلال الإنفوجراف التالى، أهم أبرز المعلومات عن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية: تستهدف المبادرة الكشف عن 4 أورام سرطانية بالمجان، من سن 18 عاما فأكثر، وذلك لتقليل الوفيات الناتجة عن المرض إلى جانب تقليل العبء المادى الناتج. يمكن الحصول على الخدمة داخل المبادرة من خلال التوجه لأقرب وحدة صحية أو مستشفى تابعة للمبادرة، حيث إن الوحدات الصحية والمستشفيات مرتبطة بنظام إلكترونى وذلك للتسهيل عن المواطنين.

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