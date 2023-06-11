قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة- 22 توجيه عاجل من وزير التعليم

جدة - نرمين السيد - ووجه الوزير بأن تكون الامتحانات هذا العام منضبطة، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمنظومة الامتحانات وذلك من أجل أن يأخذ كل طالب حقه، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

واطمأن حجازى على انتهاء جميع الميدريات التعليمية من كافة الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش.

وخلال الاجتماع أكد حجازى على الالتزام ببعض التعليمات كالتالى:

- إثابة اللجان التى يثبت عدم الغش بها ومساءلة اللجان التى يثبت بها الغش.

- على المراقبين التحلى بضبط النفس والمسؤولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان، حفاظا على مصلحة الطلاب.

- الثانوية العامة مهمة وطنية من أجل خدمة الطلاب، فعلى جميع المديريات التعليمية ورؤساء اللجان الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات التى أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان.

- منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين، والتعامل معهم بحكمة وهدوء لضمان انضباط سير الامتحانات.

- التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات- سماعات سمارت أو إلكترونية".

- عدم اصطحاب الملاحظين لهواتفهم المحمولة كذلك.

- التأكيد على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا.

- ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش فى الحالات التالية: أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية، قبل توزيع الكراسات الامتحانية، مع التركيز على الديسكات بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

- التأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة "البابل شيت" وكراسة إجابة الأسئلة المقالية، وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، وتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

- تحرير محضر إثبات حالة عند امتناع الطالب عن كتابة بياناته.

- على رؤساء اللجان التبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا فى ورقة إجابة "البابل شيت" وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وأى إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.

- عدم احتفاظ المراقبين بكراسة الأسئلة الخاصة بالطلاب الغائبين، وتسليمها لرئيس اللجنة.

- على الطلاب تسليم كراسات الأسئلة الخاصة بهم فى نهاية وقت الامتحان، وعلى الملاحظين عدم جمع تلك الكراسات بأى شكل من الأشكال إلا فى موعد نهاية الامتحان.

- التحقق قبل فتح الصناديق من المعلومات المدونة عليها بأنها صحيحة وكاملة، وإجرا محضر الفتح.

- توزيع كراسات "البابل شيت" وفقا للإجراءات المتبعة للنماذج الأربعة.

- على رؤساء اللجان التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية فى حال حدوث أى مشكلة أو أى أزمة للعمل على حلها على الفور وبشكل احترافى.

- توزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل الامتحانات.

- على الطلاب عدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميا، إذ سيتم استخدامه فى السنوات المقبلة.

- التأكد من إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية لعامة، واتخاذ الإجراءات المشددة لمنع الغش فى اللجان.

- سيتم تغطية لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أى أعمال غش داخل اللجان ورصد اية مخالفات فى حينها، من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات.

- التأكيد على أنه تم تزويد أعضاء الكنترول للمشاركة مع رؤساء اللجان فى عملية توزيع أوراق الأسئلة والبابل شيت والأسئلة المقالية، والتبيه على رؤساء اللجان بتنظيم أوراق الإجابة والأسئلة لسهولة توزيعها.

- ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات فى حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018 بشان تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشان كافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

عقد الاجتماع بحضور الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى ونائب رئيس عام الامتحانات، واللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن، وهشام جعفر، مدير عام الشئون القانونية، ووائل شعراوى، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، وعبد الله الشحات، القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، غدا الأحد الموافق 12 يونيو للمواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدى الطلاب امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، ثم امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم الاثنين، وبعد فترة توقف تنطلق أعمال الامتحانات للمواد الأساسية اعتبارا من الأحد الموافق 18 يونيو وحتى الخميس 13 يوليو 2023.

وتعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ورقيا بنظام "البابل شيت" أى أسئلة اختيار من متعدد فقط دون إضافة أسئلة مقالية.