بطريرك الكاثوليك يحتفل بالمناولة الأولى بكنيسة جورج بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الأحد، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة سان جورج بغبريال، وذلك بدير القديس أنطونيوس البدوانى بباكوس بالإسكندرية.





شارك فى الاحتفال القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات. وفى كلمة العظة، أوضح صاحب الغبطة، أهمية سر الإفخارستيا فى حياتنا، مؤكدًا للمحتفى بهم أن المناولة الاحتفالية، هى أولى خطواتهم الفعلية، داخل الكنيسة. وقدم الأب يوسف أمين الفرنسيسكانى، كلمات الشكر إلى غبطة أبينا البطريرك، مُهنئًا أسر أبناء وبنات المناولة الاحتفالية.

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