رياح وارتفاع حرارة.. الأرصاد تحذر من تقلبات بالطقس بدءا من الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوى سطحى بقيم ضغطية منخفضة يعمل على دفع كتلى هوائية صحراوية تؤدى إلى ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية على شمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.
وأشارت إلى أنه سيكون هناك سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.
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