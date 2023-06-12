مصر للطيران تشغل خطين جديدين إلى مانشستر ودلهي

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى وعضو تحالف ستار العالمى، عن تشغيل أحدث خطوطها الجوية إلى كل من مانشستر بانجلترا اعتبارًا من يوليو القادم، ودلهى بالهند اعتبارًا من أغسطس المقبل.





جاء ذلك فى ظل جهودها المستمرة من أجل تنشيط حركة السياحة والسفر، واستمرارا لخطة التطوير والتحديث والتوسع فى شبكة الخطوط الجوية التى تشهدها مصر للطيران.

ويأتى افتتاح هذه الخطوط الجديدة فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى للربط بين جمهورية مصر العربية ومختلف دول العالم من خلال مطار القاهرة المحورى، واستكمالا للخطة الطموحة التى تنتهجها الشركة لتوسيع شبكة الخطوط التى تصل إليها مباشرة حيث أضافت مصر للطيران مؤخرا إلى شبكة خطوطها خط دكا ببنجلاديش ونيوجيرسى بأمريكا الشمالية.

وتمثل هذه الخطوط الجديدة نقاط توسع إضافية لشبكة مصرللطيران فى قارتى أسيا وأوروبا وتخدم عملاء جدد للشركة حول العالم، حيث أنه من المخطط أن تشغل الشركة 5 رحلات أسبوعية إلى مانشستر بانجلترا اعتبارا من 15 يوليو القادم أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت والأحد بطراز B737-800NG، على أن تكون رحلة الذهاب فى العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة على رحلة رقم MS781 والتى تصل فى الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مانشستر.

أما عن خط دلهى بالهند فمن المقرر أن تشغل الشركة 4 رحلات أسبوعية اعتبارا من الأول من أغسطس القادم، كما تخطط مصر للطيران لتشغيل رحلاتها على هذا الخط بأحدث طرازات الشركة A320neo، على أن تكون رحلة الذهاب الساعة 11:40 بتوقيت القاهرة على رحلة رقم MS973 أيام الجمعة والأحد و تصل الساعة 20:45 بتوقيت دلهى، كما تقلع رحلة أخرى الساعة 23:50 بتوقيت القاهرة على رحلة رقم MS975 أيام الخميس والسبت وتصل الساعة 8:55 اليوم التالى بتوقيت دلهى.

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم على الخطين الجديدين عن طريق الموقع الإلكترونى لمصر للطيران Egyptair.com أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم أو وكلاء السياحة والسفر.