عاجل.. السيسى يهنئ الأهلى بفوزه بدورى أبطال إفريقيا

جدة - نرمين السيد - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى النادى الأهلى والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم، مشيداً بالإنجاز التاريخى الذى تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة.





وأثنى الرئيس على الروح العالية التى تحلى بها جميع أفراد الفريق، والتى تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز. وأعرب الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية فى مختلف الألعاب والبطولات. وحسم التعادل بهدف لكل فريق مواجهة الأهلى ضد الوداد المغربى، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا. وافتتح يحيى عطية الله التسجيل لصالح الوداد المغربى فى الدقيقة 28 من عمر المباراة، قبل أن ينجح محمد عبد المنعم فى الدقيقة 75 فى تسجيل هدف التعادل للنادى الأهلى. وبهذه النتيجة، نجح النادى الأهلى فى التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا للمرة 11 فى تاريخه، والتخلص من عقدة النهائيات أمام الوداد المغربى، بالفوز بنتيجة 3-2 فى مجموع مواجهتى الذهاب والإياب.

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