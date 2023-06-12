وزير الرياضة يهنئ الأهلى لفوزه بدورى أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه

وقال صبحى: "مبروك للنادى الأهلى ولمصر، التتويج بالبطولة شىء مفرح جدآ للكرة المصرية، وتتويج الأهلى جاء بجدارة واعتلاء القمة تأكيد على ريادة الكرة المصرية"، مشيدًا بأداء جميع لاعبى النادى الأهلى وروحهم الرياضية واصرارهم على تحقيق لقب البطولة الأفريقية، قائلًا: "تتويج الأهلى بدورى الأبطال يؤكد ريادة الرياضة المصرية،

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الإنجازات المتتالية للكرة المصرية والرياضة المصرية، تعكس مدى اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها على مختلف الأصعدة.