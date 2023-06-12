حكم مس المصحف المكتوب بطريقة برايل للمكفوفين بالنسبة للمحدث

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه لا يجوز مسُّه للمحدث، سواء أكان حدثه حدثًا أكبر أم أصغر، والمصحف المكتوب بطريقة برايل للمكفوفين يأخذ الحكم ذاته؛ فتجب صيانته واحترامه، ويحرم مسُّه للمحدث على المختار من أقوال العلماء.
وأشارت إلى أنه مَن وجد فى ذلك مشقَّة أو حرجًا، واحتاج إلى قراءة القرآن منه مباشرةً؛ لضرورة حفظ، أو تعليم، أو صعوبة تحصيل مَنْ يعاونه على الطهارة، فله أن يستعمله حينئذٍ؛ تقليدًا لمن رخَّص فى ذلك من فقهاء المالكية.
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