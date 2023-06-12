الإفتاء لـ الحجاج: الالتزام بمواعيد العودة من العمرة والحج واجب شرعى

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار: "أخى الحاج والمعتمر.. التزامك مواعيد العودة من العمرة والحج واجب شرعى يجب عليك الوفاء به شرعًا؛ لقول الله تعالى: {وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡؤلًا} [الإسراء: 34]، وإخلافك بوعدك هذا إثمٌ ومعصيةٌ، وقد جعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم خُلفَ الوعد علامةً وخصلةً من خصال النفاق، فتنبَّه!".

وتابعت: " أخى الحاج: عند التوجه إلى البيت الحرام فكن على وضوء؛ لتطوف طوافَ العُمرة إن نويتَها، أو طواف القدوم إن كنتَ قد نويتَ الحج، وهو سُنَّة، وله أسماء، منها: طواف القادم، وطواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحية".