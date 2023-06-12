تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة. بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 35 24 العاصمة الإدارية 35 23 6 أكتوبر 36 23 بنهــــا 34 24 دمنهور 35 24 وادى النطرون 36 22 كفر الشيخ 33 23 المنصورة 35 24 الزقازيق 36 24 شبين الكوم 35 23 طنطا 33 22 دمياط 27 22 بورسعيد 26 23 الإسماعيلية 36 22 السويس 35 22 العريش 28 21 رفح 28 21 رأس سدر 37 23 نخل 35 17 كاترين 29 17 الطور 36 25 طابا 34 27 شرم الشيخ 36 28 الإسكندرية 28 20 العلمين الجديدة 27 20 مطروح 25 18 السلوم 28 18 سيوة 37 20 رأس غارب 36 27 الغردقة 36 26 سفاجا 37 27 مرسى علم 36 26 شلاتين 35 25 حلايب 34 26 أبو رماد 34 25 رأس حدربة 35 25 الفيوم 35 24 بنى سويف 35 24 المنيا 38 22 أسيوط 38 25 سوهاج 39 26 قنا 40 27 الأقصر 40 27 أسوان 40 28 الوادى الجديد 41 27 أبوسمبل 41 28

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