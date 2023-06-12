انطلاق امتحانات الثانوية العامة اليوم على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - ويؤدى الطلاب امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، ثم امتحان الاقتصاد والإحصاء يوم الاثنين، وبعد فترة توقف تنطلق أعمال الامتحانات للمواد الأساسية اعتبارا من الأحد الموافق 18 يونيو وحتى الخميس 13 يوليو 2023.

وتعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ورقيا بنظام "البابل شيت" أى أسئلة اختيار من متعدد فقط دون إضافة أسئلة مقالية.