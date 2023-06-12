البداية بالمواد غير المضافة للمجموع.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023

جدة - نرمين السيد - وبدأ الطلاب التوافد على اللجان قبل نحو نصف الساعة، لأداء الامتحان فى مادة التربية الدينية والتربية الوطنية لمدارس الثانوية العامة وSTEM، والتربية الدينية فقط لمدارس المكفوفين.

واستقبلت 2098 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية، طلاب الثانوية العامة البالغ عددهم هذا العام أكثر من 783 ألف طالب وطالبة، بالعصا الإلكترونية؛ للكشف عن الهواتف المحمولة و أى أجهزة إلكترونية قد تساعد على الغش داخل اللجان.

وفى الساعة التاسعة صباحا، بدأ امتحان التربية الدينية الذى يمتد لمدة 90 دقيقة بالنسبة لمدارس الثانوية العامة ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، وساعتين ونصف لمدارس المكفوفين.

وبدءا من الساعة الحادية عشرة، تبدأ الفترة الامتحانية الثانية، حيث يؤدي طلاب مدارس الثانوية العامة و STEM الامتحان في مادة التربية الوطنية ولمدة 90 دقيقة.

وبدأت أعمال امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسى 2022/2023، بالمواد غير المضافة للمجموع، والتى تمتد على مدار اليوم وغد، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة الاقتصاد والإحصاء، وبعد فترة توقف يستأنف الطلاب الامتحانات بالمواد الأساسية اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 18 يونيو وحتى الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

وتعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ورقيا بنظام "البابل شيت" بدون أية أسئلة مقالية، ويتم توزيع كراسات الأسئلة على الطلاب فى 4 نماذج تتفق من حيث الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، وتوزع على الطلاب بطريقة معينة بحيث لا يحصل طالبين متتالين على نفس النموذج.

وتنقسم ورقة أسئلة الامتحان إلى : 30% أسئلة لمستويات التفكير العليا، 40% للمستويات المتوسطة، و30% للمستويات البسيطة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على الطلاب بتظليل الدائرة المعبرة عن الإجابة بشكل كامل دون وضع علامة (صح) أو (خطأ)، واستخدام اللونين الأزرق أوالأسود فقط.

وتعد المواد غير المضافة للمجموع فرصة لطلاب الثانوية العامة للتدريب الفعلى على أداء الامتحانات، وشكل ورقة الإجابة، وطريقة كتابة البيانات على كراسة الأسئلة والإجابة.

ووجهت الوزارة الطلاب بتسليم كراسة الأسئلة رفقة ورقة الإجابة فى فى نهاية كل امتحان.

العصا الإلكترونية

ووفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 13 ألف عصا إلكترونية بلجان الثانوية العامة؛ لتفتيش الطلاب والكشف عن أية أدوات إلكترونية تساعد على الغش.

ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باستخدام العصا الإلكترونية ثلاثة مرات، الأولى أثناء دخول الطلاب لجان سير الامتحانات، والثانية داخل لجان السير الفرعية وقبل توزيع الكراسات الامتحانية، والثالثة بعد مرور نصف ساعة من بدء الامتحان مع التركيز على الديسكات مع بداية مراعاة عدم التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

إلى جانب العصا الإلكترونية، تستعين وزارة التربية والتعليم هذا العام بتقنية الـVAR، حيث تتواجد في كل لجنة امتحانية كاميرا للمراقبة يتابعها مسؤول عبر شاشة؛ لرصد كل حركة للمراقبين والطلاب بشكل لحظي واتخاذ الإجراءات اللازمة دون انتظار الإجراءات الروتينية لنقل الأخبار بين القنوات المسؤولة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

وأوضحت الوزارة أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783.025 طالبا وطالبة، من بينهم عدد 276.211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391.671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) وعدد 98.658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

كما يبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا الذين يؤدون الامتحان هذا العام 1824 طالب وطالبة، وعدد الطلاب المكفوفين الذين يؤدون الامتحان 255 طالبا وطالبة، بينما يؤدى 80 طالب وطالبة الامتحان فى مراكز التأهيل، بالإضافة إلى 34 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان فى لجان المستشفيات.