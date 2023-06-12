طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان استعدادا لبدء ماراثون الامتحانات

جدة - نرمين السيد - يتوافد طلاب الثانوية العامة على المدارس إلى اللجان منذ الصباح استعدادا لأداء الامتحان بداية من التاسعة صباحا، ويؤدى الطلاب اليوم امتحان التربية الدينية والوطنية كمواد نجاح ورسوب ولا تضاف إلى المجموع الكلى للثانوية العامة.





وشدد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على مديرى المديريات التعليمية، ورؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتى أعلنتها الوزارة مؤخرا، مشددا على منع الغش بكل أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء، لضمان انضباط سير الامتحانات. كما شدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية "موبايل، سماعات، ساعات سمارت أو إلكترونية"، فضلا عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا، كما أكد ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش فى الحالات التالية: "أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية".

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