المفتى يشارك فى قمة بناء الجسور بين الشرق والغرب بالأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - يشارك الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم فى فعاليات منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، المقرر انعقادها 14 يونيو الجارى.





وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن هذه الزيارة التى ستستمر لأربعة أيام تأتى امتدادا للجولات الخارجية التى يقوم بها المفتى، فى ضوء الاستراتيجية التى وضعتها دار الإفتاء المصرية بوصفها إحدى مؤسسات القوة الناعمة المصرية للتواصل الدينى مع الخارج.

وأضاف نجم أن مفتى الجمهورية سيلتقى خلال زيارته الولايات المتحدة الأمريكية بعدد من قيادات الأمم المتحدة، لمد جسور التواصل والتعاون، ووضع الأهداف والبرامج العملية المشتركة لتعزيز ثقافة التواصل والتعارف والمشاركة المعرفية، من أجل تصحيح صورة الإسلام فى الغرب ومواجهة موجات الإسلاموفوبيا وخطابات الكراهية والتطرف.