البيئة: التحول التدريجى للاقتصاد الحيوى يساهم فى مواجهة التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - واستقبل الوزيرة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة لتفعيل البروتوكول الموقع بين جهاز شؤون البيئة ممثلاً فى برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والصناعة الخضراء المستدامة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة وعدد من المطورين الصناعيين بالهيئة.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هناك 3 مسارات للتعاون المشترك مع الهيئة فى المرحلة المستقبلية، موضحة أن المسار الأول يقوم على فكرة الصناعة ومدى توافقها مع البيئة نظراً لأن الهدف من الصناعة فى منطقة قناة السويس هدف تصديرى فى المقام الأول، لذا فلابد من تحديد احتياجات القطاع الصناعى والخطة المستقبيلة للعمل، مما يساعد على تصميم مناسب للاحتياجات، مشيرةً إلى المسار الثانى الأكثر جاذبية وهو فكرة الموانئ الخضراء، حيث تقوم الوزارة بعمل تقييم دورى للموانئ، وتحديد أولوية الموانئ التى ستكون خضراء، كما أن المسار الثالث هو بحث سبل تحديد الفرص الاستثمارية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وقد تطرقت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى مؤتمر الاستثمار البيئى والمناخى الذى سيتم إطلاقه تحت بحضور رئيس مجلس الوزراء يوليو المقبل، لعرض القوانين المصرية والفرص الاستثمارية وقصص النجاح، وإطلاق استراتيجية التحول التدريجى نحو الاقتصاد الحيوى الذى يساهم فى تعظيم العائد الاقتصادى لمصر من الموارد الحيوية مما يزيد من المرونة فى مواجهة تغير المناخ ويساهم فى تحقيق الاستدامة البيئية، مؤكدة أن الوزارة بدأت العمل على الاستراتيجية منذ عامين لبحث آليات الاستفادة من المخلفات ومنحها قيمة مضافة صناعيا.

وأوضحت أن الاقتصاد القائم على الأساس الحيوى مجال جديد يحتاج إلى العمل على تهيئة المناخ الداعم له وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكافة الأطراف المعنية به من جهات حكومية وقطاع خاص ورواد أعمال، خاصة أن الظروف الحالية مواتية لنجاح هذه الاستراتيجية، مُشيرةً إلى شروع الوزارة فى إطلاق الإستراتيجية خلال مؤتمر الإستثمار البيئى والمناخى لعرض أول فرص استثمارية لتغير المناخ فى مصر.

وبينت وزيرة البيئة أن برامج التحكم فى التلوث الصناعى والصناعة الخضراء المستدامة التابعة لوزارة البيئة ستسهل فرص حصول الشركات الصناعية داخل القناة فى الحصول على تمويل لتنفيذ مشروعات تخدم الصناعة والبيئة مساعدتها على التحول الأخضر، كما ستتعاون الوزارة مع الهيئة فى تعزيز فكر الاقتصاد الدوار والأخضر لدى المجتمع الصناعى، من تنفيذ أنشطة مشتركة وورش عمل وبناء القدرات، وإعداد الإطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة للهيئة والشركات الواقعة فى نطاقها.

وأضافت الوزيرة أن برامج التحكم فى التلوث الصناعى والصناعة الخضراء المستدامة تبعا للبروتوكول الموقع مع الهيئة سيقدما الدعم الفنى فى تحديد المعايير الدولية لاستهلاك الوقود والمياه فى الوحدات الإنتاجية لتحقيق كفاءة استخدامها وتقليل أحمال التلوث البيئى، وإعداد دراسات الجدوى البيئية والاقتصادية للمشروعات الواقعة بالهيئة التى سيتم تمويلها من البرامج، وبناء القدرات فى مجالات الإنتاج الأنظف والاستهلاك والإنتاج المستدامين، وحساب البصمة الكربونية للمنتجات.

من حانبه، استعرض وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضاً تقديمياً للتعريف بالمنطقة ومساحتها والموانئ التابعة والمناطق الصناعية التى تتمتع بكثير من الحوافز الاستثمارية سواء المباشرة أو غير المباشرة، فضلاً عن مدى جاهزية المنطقة الاقتصادية لتحقيق التنمية المنشودة التى تصبو إليها رؤية واستراتيجية المنطقة حتى 2030؛ حيث بدأ كلمته بالتعريف بالمنطقة الاقتصادية التى تحتوى على أربع مناطق صناعية و6 موانئ محورية تطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر والتى تخدم التجارة الدولية على ضفتى قناة السويس.

وأشار إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة مما يسهل الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية ويساعد فى تحقيق أهدافها لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية، كما لفت إلى الأعمال التى تتم فى الموانئ من أعمال تطوير ضخمة خاصة فى ميناء السخنة وغرب بورسعيد والعريش، بجانب إعداد الدراسات اللازمة لتشغيل ميناء الطور مع الاحتفاظ بالمعايير البيئية الدولى فى الحفاظ على الحياة البحرية خاصة أن هذه المنطقة تضم شعاب مرجانية، كما تطرق العرض للمناطق الصناعية التابعة والتى تضم مرافق وبنية تحتية تقدر بنحو 3 مليار دولار من محطات كهرباء ومحطات تحلية مياه وغاز واتصالات، جرى تنفيذها لاستقبال العديد من الصناعات المستهدفة.

وأوضح جمال الدين مشروعات الهيدروجين الأخضر المزمع إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية والتى جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات الإطارية بشأنها خلال الفترة الماضية بالشراكة مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، حيث تخطط المنطقة الاقتصادية لأن تكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر وتموين السفن به مستفيدةً فى ذلك من موقعها الفريد على جانبى قناة السويس المجرى الملاحى الأهم عالميًّا.

من ناحية أخرى، شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد ووليد جمال الدين إطلاق منصة E Tadweer لإدارة المخلفات الإلكترونية داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لخدمة المنشآت الصناعية داخل الهيئة فى إدارة المخلفات الناتجة عنها، حيث عرض الأستاذ كريم دبوس مسؤول مبادرة E tadweer لإدارة مختلف أنواع المخلفات، نبذة عن المبادرة التى تم بناء فكرة إطلاق المنصة عليها، بعد نجاح إطلاق تطبيق E tadweer فى 2021 بالتعاون مع وزارة البيئة، وتم بدء الإعداد للتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس خلال مؤتمر المناخ COP27.

وأوضح دبوس أن المنصة تتيح فرصة تسجيل المخلفات بأنواعها الناتجة عن المنشآت الصناعية بالهيئة، لتقسيمها إلى انواع يمكن التعامل مع كل منها بالطريقة المناسبة، سواء عضوية أو البلاستيك والورق أوالزيوت أو المخلفات الإلكترونية والخطرة، بحيث يتم وضعها فى منظومة تمكن من تعقبها طوال عملية التعامل معها، وتتيح للهيئة إمكانية مراقبة حجم المخلفات الناتجة عن كل مصنع، مما يجعلها أداة تقدم ميزة تنافسية مطلوبة مستقبلا فى مختلف المصانع، من حيث إعداد تقارير المتابعة وحساب الكربون وحساب حجم المخلفات الناتجة، ومقارنتها فى مقابل العملية الانتاجية لكل مصنع، وتعقبها حتى تصل إلى مراحل التدوير والتخلص الآمن.

وتقدم المنصة العديد من الفوائد بتحقيق عنصر الاستدامة فى ادارة المخلفات، وتعود على المستثمر بالنفع، من خلال اتاحة الفرصة له بالاستفادة من نواتج العملية الصناعية من مواد ومخلفات يمكن دعم صناعات أخرى بها كمواد خام تدخل فى إنتاجها.