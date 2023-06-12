بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 يونيو 2023 10:28 صباحاً - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة عقب الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والحصول على اللقب الأفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعه الحمراء.

وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة بعد التعادل مع الوداد البيضاوي 1-1 في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا، أحرز هدف الأهلي محمد عبد المنعم، وفاز الأهلي في مباراة الذهاب والتي أقيمت باستاد القاهرة يوم الأحد الماضي بنتيجة 2-1 أحرز هدفي الأهلي بيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويواصل الأهلي تصدره قائمة أندية القارة الإفريقية بأحد عشر لقبًا لدوري الأبطال، أي أكثر من ضعف من يليه في الترتيب، فقد فاز كل من مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري بخمسة ألقاب لكل منهما، ثم الترجي أربعة ألقاب، يليه كل من الرجاء والوداد المغربيان وهافيا كوناكري الغيني وكانون ياوندي الكاميروني بثلاثة ألقاب لكل منهم.