وزير الإنتاج الحربى: المتابعة الواقعية للعملية الإنتاجية سبيل النهوض بالعمل

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، أن تحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لن يتم إلا من خلال المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية بكل الشركات والوحدات؛ لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة/ وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها، وهذا هو الهدف من هذه الزيارات المفاجئة.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الإثنين، لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) إحدى الشركات التابعة للوزارة؛ لمتابعة انتظام سير العمل ومتابعة تنفيذ التوجيهات التى يتم إصدارها خلال الجولات الرسمية، رافقه خلالها المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

وتفقد الوزير، عقب وصوله لمقر الشركة، عددا من المصانع وخطوط الإنتاج بالشركة؛ حرصاً على متابعة انتظام سير العمل والعملية الإنتاجية والاطمئنان على مدى التزام العاملين بالشركة بتطبيق واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

ووجه بضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة فى عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار التشغيل الآمن للعملية الإنتاجية.

ولاحظ وزير الدولة للإنتاج الحربى، أثناء الجولة التفقدية، تواجد بعض خامات التصنيع فى الأماكن غير المخصصة لها، كما لاحظ عدم نظافة الطرق الداخلية بالشركة؛ وبناء عليه قام بتحويل رئيس القطاع الإدارى بالشركة للتحقيق.

وحرص الوزير، خلال الجولة التفقدية، على التواصل مع العاملين بشكلٍ مباشر والاستفسار منهم عن سير العملية الإنتاجية والتحديات التى تواجههم خلال العمل، مؤكداً أن العاملين داخل الإنتاج الحربى، هم عصب العملية الإنتاجية، قائلاً: "أنتم حجر الزاوية بالنسبة لنا والجميع يعمل على توفير كافة احتياجاتكم بداية من المستوى الأعلى للقيادة وصولاً لكافة المسئولين داخل الوزارة؛ لذا علينا جميعا العمل بكل جد للنهوض بالإنتاج الحربى، والذى يعد أحد أهم أذرع الدولة الصناعية على المستوين "العسكرى والمدنى".

من جانبه، أوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة السيد محمد عيد بكر، أن هذه الزيارة لشركة حلوان للصناعات الهندسية هى الزيارة المفاجئة الثانية، حيث كانت الزيارة الأولى فى مارس 2023؛ وهذا ما يؤكد حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى على متابعة كافة المستجدات والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية أولاً بأول.

وأضاف أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) تساهم فى توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية مثل (أسطوانات البوتاجاز ومنظماتها، طفايات الحريق، أدوات المائدة والمطبخ من الاستانلس ستيل)، كما تتعاون الشركة مع القطاع الخاص المحلى والعالمى لإنتاج الجراجات الذكية الدوارة متعددة الطوابق وتتعاون من جهة أخرى مع وزارة الزراعة فى تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتشارك فى عدة مشروعات قومية حيوية أخرى.