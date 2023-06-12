جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية، سامح شكرى، تلقى اليوم، اتصالا هاتفيا من فاسيليس كاسكاريليس، وزير خارجية اليونان الجديد.





وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال يأتى فى إطار الحرص على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين الجانبين حول مختلف ملفات التعاون الثنائى والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية فى ظل العلاقات المتميزة التى تجمع مصر واليونان. وحرص الوزير شكرى فى مستهل الاتصال على تهنئة نظيره اليونانى على توليه مهام منصبه، متمنيا له وافر النجاح والتوفيق. ونوه بحرص مصر على تطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة فى ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة. وجرى خلال الاتصال الهاتفى التشاور بين الوزيرين حول سبل دفع العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وفى مجالات الطاقة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما. ‎وأضاف السفير أبوزيد، أن الوزيرين تناولا أيضا مستجدات الأوضاع فى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات المنبثقة عنها، واتفقا على أهمية توثيق التعاون والتنسيق بشأن جهود مواجهة هذه التحديات المشتركة بما يحقق مصلحة البلدين ويحقق الاستقرار فى هذه المنطقة الهامة. ومن ناحيته، حرص الوزير اليونانى على نقل تقدير بلاده لمواقف مصر والجهود التى تبذلها فى سبيل تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية اليونانى الجديد يشيد بمواقف مصر لتعزيز الأمن فى المنطقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.