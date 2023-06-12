التعليم: ضبط حالة غش واحدة بامتحان التربية الدينية للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وصرح شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، بأنه فى تمام الساعة 10.10 صباحا، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية، من ضبط حالة غش الكترونى واحدة لطالب فى لجنة بمحافظة الشرقية قام بنشر صورة امتحان نهاية العام لمادة التربية الدينية عبر هاتفه المحمول، بعد أكثر من ساعة على بدء الامتحان، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى "2022 - 2023"، اليوم الاثنين، بالمواد غير المضافة للمجموع، وأدى الطلاب الامتحان فى مادة التربية الدينية خلال الفترة الأولى، وعند الساعة الحادية عشرة، بدأ الطلاب أداء الامتحان فى مادة التربية الوطنية.

ووجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الملاحظين باللجنة واستدعائهم للتحقيق معهم بديوان عام الوزارة.

وفى إطار آخر، أوضح المتحدث الرسمى أن ورقة الامتحان التى تم تداولها مع بداية انطلاق امتحان مادة التربية الدينية صباح اليوم، بزعم تسريب الامتحان، تعود لامتحان العام الماضى وليس العام الحالى.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.

ويؤدى الطلاب غدا الثلاثاء، الامتحان فى مادة الاقتصاد والإحصاء، وبعد فترة توقف، تنطلق امتحانات المواد الأساسية من الأحد الموافق 18 يونيو وحتى الخميس 13 يوليو 2023.